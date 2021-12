Obbligo di vaccinazione per gli equipaggi Edelweiss

ZURIGO - La decisione di Swiss era stata comunicata lo scorso agosto: tutti i membri dell'equipaggio devono essere vaccinati. Una decisione che ora è stata presa anche dalla compagnia Edelweiss, come riferisce oggi la Handelszeitung.

Per il personale l'obbligo scatterà a marzo 2022. Ed entro il prossimo 10 gennaio, tutti i dipendenti dovranno comunicare all'azienda il loro stato vaccinale. Non è ancora noto - secondo la testata - quale sarà il destino di chi non vorrà farsi vaccinare.

In seno a Swiss, attualmente per il personale non vaccinato scatterà il licenziamento. Chi è invece ancora indeciso, avrà la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro per sei mesi.