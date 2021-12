Nez Rouge scatta in due cantoni

BERNA - L'operazione Nez Rouge 2021 inizierà questo fine settimana per le sezioni di Vallese e Zurigo, mentre in Ticino e in altre quattro regioni il servizio sarà attivo a partire dal 17 dicembre.

Nez Rouge ha per obiettivo la prevenzione e la sensibilizzazione allo scopo di ridurre il numero d'incidenti stradali. Durante le festività natalizie volontari riportano a casa le persone stanche, che hanno bevuto troppo o hanno assunto droghe o medicamenti.

Lo scorso anno l'operazione non si è svolta a causa del coronavirus. Anche quest'anno oltre la metà delle sezioni ha rinunciato a offrire i servizi per la stessa ragione. Dieci sezioni, fra cui quella ticinese, hanno invece deciso di offrire il loro tradizionale servizio. I volontari dovranno avere un certificato Covid-19, le mascherine saranno obbligatorie sia per gli autisti sia per gli utenti del servizio e saranno applicati dei protocolli di disinfezione.