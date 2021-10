Cervelat con un chiodo: «I bambini potevano farsi male»

SAN GALLO - L'insaccato più amato dagli svizzeri può trasformarsi in una trappola, potenzialmente letale. Ne sanno qualcosa la Polizia di San Gallo e una mamma della cittadina di Au (SG) che mercoledì ha trovato un cervelat "con sorpresa" all'interno di un parco giochi.

Il salume, come mostrano le foto pubblicate in seguito sui social, era trafitto da un lungo chiodo. Si trovava all'interno di una sabbiera, dove le famiglie del posto sono solite far giocare i bambini più piccoli.

«C'erano almeno sei bambini nella sabbia in quel momento, avrebbero potuto ingerirlo e farsi male» ha raccontato a 20 Minuten la donna, che sedeva assieme ad altre mamme sul bordo della sabbiera. «Ho notato qualcosa che spuntava dalla ghiaia, e mi sono messa a frugare». La 30enne ha fotografato il cervelat prima di buttarlo nella spazzatura, e ha poi denunciato il fatto al Comune.

«Evidentemente è la trovata di qualcuno che odia i bambini o gli animali» afferma la donna. Mario Zürn, dipendente del Comune di Au, sottolinea che questa è la prima volta che si verifica una situazione del genere. Ha recuperato l'esca nella spazzatura e l'ha portata alla polizia. Il Comune ha sporto denuncia contro ignoti.

Contattata, la polizia cantonale di San Gallo afferma di conoscere questo tipo di esca. «La cosa migliore è chiamare immediatamente la polizia e non toccare nulla per non cancellare alcuna traccia», consiglia il portavoce Florian Schneider. Episodi simili sono perseguibili ai sensi della legge sulla protezione degli animali.