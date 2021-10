La neve e l'estate fresca non hanno aiutato: non si prospetta un rallentamento del ritiro dei ghiacciai

BERNA - I ghiacciai svizzeri hanno perso l'1% del loro volume nel 2021 a causa del cambiamento climatico, nonostante le forti nevicate e un'estate fresca, ha rivelato oggi l'Accademia svizzera di scienze naturali.

Anche se il 2021 registra la perdita di ghiaccio più contenuta dal 2013, non si prospetta un rallentamento del ritiro dei ghiacciai, hanno sottolineato gli esperti della rete Cryosphere, che monitora i ghiacciai. «Dal punto di vista meteorologico, le condizioni erano giuste nel 2021 per dare un po' di respiro ai ghiacciai. Purtroppo, in tempi di cambiamenti climatici, anche un anno “buono” non è sufficiente» hanno aggiunto.

La perdita di volume «è continuata, anche se a un ritmo più lento, nonostante le pesanti nevicate invernali e un'estate relativamente fresca e mutevole» si legge nel testo. Le abbondanti nevicate di maggio - sul Claridenfirn (2'890m) è stata misurata una profondità di neve di quasi sette metri, il valore più alto dall'inizio delle osservazioni nel 1914 - hanno protetto bene i ghiacciai fino al piovoso mese di luglio. Ma «lo scioglimento è stato considerevole alla fine di settembre e circa 400 milioni di tonnellate di ghiaccio sono state perse in tutta la Svizzera negli ultimi dodici mesi, pari a quasi l'1% del volume», secondo il comunicato stampa degli esperti. Di conseguenza, tutti i 22 ghiacciai osservati in dettaglio dalla rete svizzera di rilevamento dei ghiacciai GLAMOS hanno subito «una perdita di ghiaccio».