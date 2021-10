Mancanza di cure in casa anziani, indagati due dipendenti

HEMMENTAL - La procura di Sciaffusa ha aperto un procedimento penale per reati contro l'incolumità fisica e falsità in documenti nei confronti dei due responsabili di un ricovero per anziani recentemente chiuso per fallimento a Hemmental, villaggio situato pochi chilometri a nord-ovest del capoluogo.

La casa di riposo e di cura "Hand in Hand" (Mano nella mano), che si occupava di sei residenti, aveva incontrato difficoltà finanziarie. Dopo aver aperto una procedura d'insolvenza, il cantone ne ha ordinato la chiusura il 10 settembre scorso. La proprietaria e direttrice della casa è in detenzione preventiva dal 22 settembre, comunica oggi la polizia di Sciaffusa. Appartamenti e uffici sono già stati perquisiti. La procura non ha fornito ulteriori informazioni, adducendo il segreto d'ufficio e d'inchiesta nonché la presunzione d'innocenza.

In aprile, ex dipendenti avevano riferito al giornale "Schaffhauser AZ" di "condizioni catastrofiche" nella casa di riposo, sia per scarsa igiene che per mancanza di cure. I reati contro l'incolumità fisica - che, oltre all'omicidio, includono lesioni, vie di fatto ed esposizione a pericolo della vita o salute altrui - potrebbero essere in relazioni a tali critiche. La falsità in documenti dovrebbe essere legata alla bancarotta.

Ieri il Consiglio di Stato di Sciaffusa ha annunciato che avviava un'indagine esterna poiché l'inchiesta riguarda anche il dovere di sorveglianza delle autorità cantonali per la casa di cura. È opportuno - ha sottolineato - appurare se ci siano state irregolarità. In particolare indagare «su come sono state trattate le lagnanze ricevute, sulla concessione dell'autorizzazione alla casa di riposo, sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e sulla supervisione della situazione finanziaria della ditta individuale Hand in Hand Spira». Anche l'indagine penale contro i due responsabili del ricovero viene condotta all'esterno, da una procuratrice straordinaria zurighese.