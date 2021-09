Più macchinisti per meno treni cancellati, lo chiede il SEV

BERNA - Treni cancellati. E questo, per mancanza di personale. È successo questa settimana in Romandia. Ma il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) non ci sta, e chiede alle FFS di raddoppiare gli sforzi per formare nuovi macchinisti, soprattutto in vista del cambio d'orario di dicembre.

Macchinisti stremati - L'attuale carenza di personale è dovuta a una circostanza prevedibile, si legge nel comunicato odierno: «Macchiniste e macchinisti sono esausti e si ammalano», lasciando le FFS con pochissimo personale a disposizione. «Era impossibile prevedere se si sarebbero ammalati il lunedì o il giovedì, ma sapevamo che sarebbe successo», afferma Hanny Weissmüller, presidente dei macchinisti e delle macchiniste del SEV.

Pensionamenti in vista - Per il segretario sindacale Jürg Hurni, le FFS devono assolutamente intensificare gli sforzi per le assunzioni: «Il carico di lavoro per il personale, oggi sofferente, è enorme. Il numero di dipendenti di nuova formazione non è sufficiente per ridurre il numero di ore di lavoro accumulate negli ultimi anni. Inoltre, dobbiamo essere consapevoli che ci saranno molti pensionamenti nei prossimi anni, il che richiederà ancora più personale di locomotiva. Le FFS hanno annunciato un leggero esubero di personale per il 2022. Dubitiamo che questo sia davvero il caso».



