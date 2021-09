Manifestazione a Berna, la polizia spara gas irritante, proiettili di gomma e usa gli idranti

BERNA - Grande dispiegamento di polizia oggi nel centro di Berna a partire dalla fine del pomeriggio per scongiurare lo svolgimento di nuove manifestazioni non autorizzate degli oppositori alle misure antipandemiche decise dal governo.

Piazza federale è stata circondata dagli agenti, ha riferito un corrispondente dell'agenzia Keystone-ATS presente sul posto. Davanti a Palazzo federale è stata nuovamente installata una recinzione e attorno sono state disposte barricate mobili. I passanti sono stati autorizzati ad attraversarla solo se necessario.

Le autorità cittadine hanno chiesto alla polizia di non permettere lo svolgimento di alcuna manifestazione. Il responsabile cittadino della sicurezza, Reto Nause, ha negoziato martedì con gli oppositori alle misure del governo le condizioni per lo svolgimento di una dimostrazione, ma non è stato raggiunto nessun accordo.

Organizzazioni come "Freiheitstrychler" e "Mass-Voll" hanno chiesto ai loro sostenitori di non recarsi a Berna, ma in rete continuano a circolare appelli a scendere in piazza, sotto il motto "ora più che mai". Secondo Nause, ambienti di sinistra avrebbero da parte loro chiesto una contro-manifestazione.

Il punto di ritrovo del raduno non autorizzato è la Bahnhofplatz. La polizia, presente in grande numero in città, ha controllato chiunque avesse con sé striscioni, bandiere o anche caschi. L'atmosfera è decisamente tesa: quando la manifestazione è arrivata a contare qualche centinaio di persone gli agenti hanno fatto ricorso a proiettili di gomma e gas irritanti in risposta al lancio di oggetti e all'accensione di fuochi pirotecnici.

Il corteo è stato contenuto nella zona della stazione ferroviaria. La polizia ha dapprima consentito ai manifestanti di cantare e ballare sul piazzale, ma ha impedito che i dimostranti si avvicinassero all'area di Palazzo Federale. Per l'occasione è stato azionato un idrante. Gli agenti hanno quindi cercato di disperdere una volta per tutte il presidio e sembrano esserci riusciti, come testimoniano i colleghi di 20 Minuten presenti sul posto. I cori inneggianti alla libertà sono sempre più sommesso e il numero dei manifestanti nella zona della stazione sempre più esiguo.

Al momento non vengono segnalati feriti.