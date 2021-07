Vuole donare 50 franchi per le vittime dell'alluvione, la Posta gliene chiede 20 di commissioni

RÜFENACHT - A causa della situazione particolarmente difficile causata dalle inondazioni in Germania, la ZDF ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutare la popolazione.

Herbert Hölz, nato a Duisburg e residente in Svizzera dal 1963, ha quindi voluto contribuire. O almeno questa era la sua intenzione. L'85enne si è recato mercoledì all'ufficio postale di Rüfenacht, nel canton Berna, per donare 50 franchi. Al momento del versamento però al pensionato sono stati chiesti ulteriori 20 franchi. «Ci vuole una bella faccia tosta, è come rubare. La Posta in questi casi dovrebbe rinunciare alle commissioni. In fondo si tratta di aiutare le persone bisognose» lamenta l'85enne a 20 Minuten.

Nessuna eccezione - «Tutti i conti esteri sono trattati nello stesso modo. Non abbiamo accordi speciali con le organizzazioni estere. Anche in questi casi si applicano le tariffe di base dei bonifici Giro International effettuati allo sportello dell'ufficio postale» ha dichiarato Rinaldo Tibolla, portavoce di Postfinance. «Un bonifico con e-finance è invece gratuito» aggiunge.

«La tassa di 20 franchi è composta da 12 franchi di tariffa base per un versamento Giro International effettuato allo sportello e 8 franchi per l'identificazione in base alle regole GAFI contro il riciclaggio» prosegue Tibolla. «I 12 franchi coprono i costi dello sportello, dell'informatica, dell'acquisto delle divise e una parte dei costi per la rete internazionale».

Ma allo sportello Hölz non è stato informato dell'opzione online. Anche se, ammette l'85enne, avrebbe avuto non poche difficoltà.