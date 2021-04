Inversione di marcia sull'A2 per entrare nel tunnel del San Gottardo (che però era chiuso)

GÖSCHENEN - Si è immesso sulla carreggiata nord dell'autostrada A2, per poi fare inversione e percorrere alcune centinaia di metri in contromano per raggiungere la galleria del San Gottardo È successo la scorsa notte a Göschenen, poco dopo mezzanotte.

Il protagonista era un conducente di una vettura con targhe italiane, che è stato fermato da un addetto alla sicurezza che si trovava nella prima parte del tunnel autostradale.

Durante questa settimana la galleria del San Gottardo è chiusa dalle 22 alle 5 per lavori di manutenzione. A Göschenen la carreggiata sud non era pertanto accessibile, con tanto di segnaletica. È quindi verosimile - come ci conferma la polizia urana - che per questo motivo l'automobilista abbia scelto di dirigersi verso nord per poi fare inversione e accedere a tutti i costi al tunnel

Dopo essere stato multato, l'automobilista ha potuto proseguire il viaggio. Ma non verso sud, bensì verso nord.