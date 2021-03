Pioggia di critiche sulla Svizzera che vaccina… lentamente

BERNA - Il terzo vaccino attualmente approvato in Svizzera non promette maggiore efficacia, per questo la Svizzera non l'ha ordinato. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha giustificato la rinuncia al farmaco Johnson & Johnson affermando che per la Svizzera sarebbe stato disponibile solo a partire dal terzo trimestre dell'anno. Questa decisione non è l'unica dell'UFSP ad aver suscitato perplessità (vedi riquadro) nel corso della campagna di vaccinazione. Da più parti, anzi, giungono critiche verso il modo di agire di chi ha il compito di garantire la salute del Paese.

Il fatto che l'UFSP chiami a pretesto i tempi di consegna appare alquanto discutibile per il consigliere nazionale dei Verdi liberali, Martin Bäumle. «L'UFSP ha l'ultima possibilità di recuperare il gap. Qualsiasi vaccino possa essere reso disponibile deve essere procurato rapidamente». Bäumle è stupito che non si sia scelto di negoziare prima con Johnson & Johnson: «Dobbiamo ordinare anche questo», incalza.

«La Svizzera deve essere preparata per ottobre» - Per il consigliere nazionale, tutti coloro che lo vogliono, dovrebbero essere vaccinati entro la fine di maggio. «È anche importante essere pronti a rivaccinare l'intera popolazione da ottobre, se la protezione dovesse essere rinnovata», aggiunge. Secondo i suoi calcoli, «con un intervento proattivo e una buona preparazione, oggi circa cinque milioni di persone in Svizzera potrebbero essere già protette dalla vaccinazione».

Jürg Müller, Senior Fellow e responsabile di ricerca Infrastruttura & mercati competitivi per Avenir Suisse, chiede che i motivi del fallimento della campagna di vaccinazione in Svizzera, uno dei paesi più ricchi al mondo, vengano affrontati. «Il lento progresso nelle vaccinazioni rispetto ad altri paesi mostra che non tutto è andato bene con la strategia in atto».

Secondo Müller sembra che, contrariamente alla Gran Bretagna, sia stato sfruttato troppo poco know-how del settore privato. «Il governo federale deve fare tutto il possibile per garantire che la popolazione venga vaccinata entro l'estate», aggiunge.

«Le trattative sui prezzi sono fuori luogo» - L'UFSP ha ricevuto aspre critiche anche da parte degli economisti sanitari. «Con una pandemia non bisogna stare a negoziare i prezzi», sostiene l'economista sanitario Willy Oggier. Invece di procurarsi quanto più vaccino il più rapidamente possibile, l'UFSP avrebbe proprio fatto questo. «Il governo federale avrebbe dovuto procurarsi buoni vaccini e in esubero invece che troppo pochi e tardi».

Oggier ritiene corrette le rigide procedure di approvazione di questi farmaci in Svizzera. «Ma non è saggio restare indietro rispetto ad altri paesi».

«Troppa politica» - In questa situazione, l'esperto di gestione delle crisi Hans Klaus identifica un problema di approccio: «I problemi vengono gestiti e risolti politicamente invece che essere affrontati in modo orientato al problem solving. Inoltre le decisioni, attualmente, vengono scarsamente comunicate, il che preoccupa sempre più la popolazione. L'amministrazione non è addestrata a gestire una crisi da sola e per un lungo lasso di tempo».

Secondo Klaus, un responsabile delle crisi con ampie competenze potrebbe disinnescare i problemi. «Quando lo Swissair-MD-11 si è schiantato nel 1998, non è stato il capo di Swissair a gestire la situazione, ma una figura addestrata a questo».

L'UFSP non ha preso posizione sulle critiche all'acquisto di vaccini e ha fatto riferimento all'incontro tra il governo federale e la Conferenza dei direttori sanitari di giovedì. Per allora sarà fatto il punto della situazione sullo stato attuale delle consegne e sul prossimo calendario della campagna vaccinale.