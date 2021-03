Alimenti: il calcolo sia uguale in tutti i cantoni

LOSANNA - In futuro il mantenimento di figli ed ex partner dopo una separazione dovrà essere calcolato con gli stessi metodi da tutti i tribunali. Lo ha deciso il Tribunale federale (TF) con diverse sentenze di fondo sul tema.

L'Alta corte di Losanna mette così fine alle diverse forme di calcolo esistenti nei vari cantoni. Lo scopo è quello di garantire una maggiore certezza del diritto, si legge in un comunicato di accompagnamento alle sentenze.

Il calcolo verrà effettuato ora a livello svizzero prendendo in considerazione prima i guadagni dei genitori (o della coppia), e poi i bisogni di tutte le parti coinvolte. In base ai risultati i tribunali decideranno sui casi specifici.

La priorità andrà in ogni caso sempre al benessere dei bambini, sottolinea il TF. Anche le regole sulla valutazione della possibilità di ritrovare un posto di lavoro sono state modificate e verranno valutate caso per caso, ad esempio tenendo conto di età, stato di salute ed esperienza lavorativa.

Modificato anche il concetto di "lebensprägend", ovvero che ha influito in maniera importante sulla vita. Fino ad ora si definiva una tale situazione dopo dieci anni di matrimonio e un figlio in comune. Ciò permetteva automaticamente di avere diritto al mantenimento degli standard di vita. Ora diventa "lebensprägend" un matrimonio che porta una delle due parti ad abbandonare la propria indipendenza economica per potersi occupare di figli. Oltre a questo, il matrimonio deve essere durato diversi anni e aver reso così difficile il ritorno sul mercato del lavoro della persona interessata. Anche in questo caso è quindi necessaria una valutazione caso per caso.