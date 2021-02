Nei Grigioni si scia fino all'ultimo

COIRA - I comprensori sciistici grigionesi potranno restare aperti sino alla fine della stagione. Lo ha deciso il Governo retico, prolungando la relativa autorizzazione d'esercizio.

A questa decisione hanno contribuito la strategia di test globale nonché la valutazione della situazione epidemiologica. Sia il numero delle persone in isolamento, sia la media settimanale dei nuovi contagi sono ulteriormente diminuiti. Inoltre, anche il valore determinante del tasso di riproduzione è sceso ulteriormente.

«Le esperienze degli ultimi mesi - si legge in una nota - mostrano che le aperture dei comprensori sciistici non hanno avuto effetti negativi su queste cifre». Gli ospiti si ripartiscono bene tra le diverse offerte. «In questo modo è possibile evitare assembramenti di persone, i quali comportano un rischio di contagio. Anche i responsabili dei comprensori sciistici hanno fatto il loro dovere e hanno contribuito a fare in modo che potessero in ampia misura essere evitati assembramenti di ospiti».

Se la situazione dovesse cambiare, il Governo si riserva comunque di revocare l'autorizzazione.