Altri 1131 contagi in un giorno

BERNA - Continua il trend al ribasso nelle statistiche epidemiologiche in Svizzera. Oggi l'Ufficio federale di salute pubblica ha comunicato 1131 nuovi positivi, a cui si aggiungono purtroppo 14 decessi. Un dato, quest'ultimo, particolarmente basso rispetto alla media di settimana scorsa.

Sono invece 43 le persone ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore, per sintomi gravi dovuti al Covid. L'UFSP ha registrato in tutto 14 021 positivi nelle ultime due settimane. I decessi dal 9 febbraio sono stati invece 168, e 408 le ospedalizzazioni.



elaborazione Tio.ch/20minuti

La curva dei contagi in Svizzera, settimana per settimana

La curva calante si conferma anche per quanto riguarda il tasso di positività, che scende al 4,86 per cento su un totale di 23 255 tamponi effettuati. L'indice di riproduzione del virus (Rt) aggiornato al 12 febbraio è invece di 0,92.

Dall'inizio della pandemia, 551 355 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4 939 727 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 9 240 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 23 267

Buone notizie anche dalla campagna vaccinale: sono 173 407 le persone che hanno ricevuto entrambe le iniezioni, e salgono a 675 556 le dosi somministrate in totale dai cantoni. Attualmente 11 022 persone si trovano in isolamento domestico, altre 18 588 sono sottoposte a quarantena obbligatoria a seguito del contact-tracing mentre 2 899 sono in quarantena perché rientrate da paesi considerati a rischio.



elaborazione Tio.ch/20minuti

Decessi e ospedalizzazioni in Svizzera, settimana per settimana

elaborazione Tio.ch/20minuti