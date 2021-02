Test nelle scuole per rendere possibile l'insegnamento in presenza

COIRA - La strategia di vaccinazione e di test del Governo grigionese si amplia: è in arrivo l'introduzione di test ripetuti anche nelle scuole.

«I test salivari PCR nelle scuole servono a identificare precocemente le catene di contagio e dovrebbero rendere possibile l'insegnamento in presenza» comunica l'Ufficio dell'igiene pubblica del Canton Grigioni. I test nelle scuole su tutto il territorio saranno possibili probabilmente a partire da inizio marzo.

Il motivo sono, in particolare, i focolai che hanno interessato gli allievi nelle ultime settimane, per i quali è stato necessario porre in quarantena intere classi. «I test a tappeto già svolti nonché i test pilota effettuati nelle scuole confermano che tramite test ripetuti è possibile ridurre in modo misurabile e duraturo il numero di contagi».

Test di gruppo e volontari - Diversamente dai test nelle aziende in corso, dove vengono effettuati test individuali, per quanto riguarda i test nelle scuole verrà applicata la "procedura di pooling" (test di gruppo). «Questa procedura è già stata testata con successo nel quadro di test pilota effettuati su bambini di scuola dell'infanzia e di scuola elementare» conferma il Governo cantonale.

I test salivari PCR, che possono essere integrati facilmente nella quotidianità scolastica, non saranno obbligatori: «non vi è obbligo di partecipazione né per gli allievi, gli insegnanti e le persone che si occupano dell'assistenza, né per gli enti scolastici», confermano le autorità.

Tuttavia, un presupposto per raggiungere l'obiettivo dei test a tappeto è costituito «dall'apertura degli allievi, degli enti scolastici e della politica comunale e cantonale nei confronti dei test».

È già dallo scorso dicembre che vengono effettuati test pilota nelle scuole di Igis, Malans, Schiers, nella Scuola media superiore evangelica di Schiers nonché nelle scuole della Regione Moesa. Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori test pilota, prima che i test su base volontaria possano essere offerti su tutto il territorio a partire circa da inizio marzo.