La seconda ondata ha "steso" un giovane su tre

BERNA - Non compaiono nelle statistiche mediche. Eppure ci sono anche loro tra le vittime della pandemia. I giovani tra i 14 e i 24 anni sono un gruppo a basso rischio, dal punto di vista ospedaliero, ma hanno manifestato un crescente malessere psicologico negli ultimi mesi.

Lo dice un sondaggio condotto dai ricercatori dell'Università di Basilea, dove è attivo un gruppo di studio sullo stress generato dal Covid (Swiss Corona Stress Study). A novembre, il 18 per cento degli intervistati ha dichiarato di soffrire di gravi sintomi depressivi. Le cose sembravano diverse ad aprile durante il lockdown: la percentuale di intervistati con sintomi depressivi gravi era del 9 per cento, e al momento dell'allentamento di maggio del 12 per cento.

I sintomi sono particolarmente comuni (29 per cento) tra i 14 ei 24 anni. Con l'aumentare dell'età, la depressione diminuisce. Solo il 6 per cento degli over 65 dichiara di soffrirne.

Anche lo stress mentale è aumentato. Mentre la percentuale di persone che hanno riportato il massimo stress era di circa l'11 per cento durante il lockdown di aprile, è salita al 20 per cento nella seconda ondata di novembre.

Secondo lo studio, la mutata situazione lavorativa, scolastica o formativa causata dal Covid-19 è uno dei principali driver dello stress psicologico e dei sintomi depressivi. Altri fattori sono il peso delle perdite finanziarie legate al Covid-19, il peso dell'aumento dei conflitti interni e la paura del futuro. Questi fattori - sottolineano i ricercatori - sono attualmente giudicati più gravosi dagli intervistati rispetto ad aprile.

Anche le restrizioni sociali, e non ultima la paura che un proprio famigliare o parente possa ammalarsi gravemente, hanno inciso nel cocktail. Alexandra Ray, psicologa dell'età infantile e dell'adolescenza, sottolinea l'incidenza dell'isolamento sociale per i giovani. «Molti di loro trascorrono il tempo libero da soli in camera loro, e talvolta anche le lezioni scolastiche, se sono sottoposti a quarantena». Il confronto con persone della stessa età è quindi in gran parte assente, o avviene solo online.

Anche i conflitti domestici aumentano, perché i giovani si sentono più controllati. «I genitori sono sempre a casa. Di conseguenza, alcuni adolescenti sentono di essere monitorati sia a scuola che nel tempo libero» osserva Ray. Il problema si aggrava quando la famiglia vive in condizioni di vita anguste. Una reazione comune è la mancanza di stimoli: i ragazzi non vogliono alzarsi la mattina, soffrono di problemi di sonno. In casi estremi, si arriva all'introversione e a sviluppare pensieri suicidi.

I social network in questo contesto non sono per forza negativi, anzi offrono una valvola di sfogo. Così come le passeggiate all'aperto, il praticare hobby domestici come la musica, o la pittura. Un altro consiglio degli psicologi: cucinare in famiglia, fare giochi di società. «Tutto quello che aiuta a frenare i pensieri negativi, e a concentrarsi su qualcosa di bello, in questo momento è di grande importanza».