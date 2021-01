Al via la campagna nazionale di vaccinazione

ZURIGO - Vaccinazioni contro il Covid-19 al via da oggi nella maggior parte di cantoni Svizzeri, compresi il Ticino e i Grigioni.

A Zurigo i primi due vaccinati sono stati una coppia di Wetzikon sopra i 75 anni d'età.

La partenza ufficiale alle vaccinazioni contro il coronavirus è stata data oggi anche nei cantoni di Uri, Obvaldo, Ticino, Giura, Grigioni, San Gallo, Glarona, Appenzello Esterno e Turgovia.

Nomi noti - A Zurigo, fra i primi a ricevere la prima dose del preparato nei locali del Centro di medicina dei viaggi ("Zentrum für Reisemedizin") della locale Università c'erano anche lo scrittore Franz Hohler e l'ex imprenditrice Rosmarie Michel, in veste di "ambasciatori del vaccino" contro il Covid.

Richieste elevate - Le richieste per potersi sottoporre al vaccino sono così tante che non tutti gli interessati hanno potuto ottenere un appuntamento. Nel canton Zurigo - scrive in una nota il Dipartimento cantonale della sanità - sono al momento disponibili 16'000 dosi del vaccino di Pfizer/Biontech, che permetteranno di immunizzare in un primo tempo 8000 persone.

Da metà gennaio inizieranno le vaccinazioni nelle case di riposo e di cura, mentre i centri di vaccinazione per la popolazione dovrebbero entrare in funzione in aprile.

Categorie a rischio - Le vaccinazioni delle categorie più a rischio sono già partite in forma ridotta nelle scorse settimane in 13 cantoni. Il 23 dicembre è stata al volta di Lucerna, Zugo, Appenzello Interno, Svitto e Nidvaldo, mentre il 28 dicembre è toccato a Neuchâtel, Friburgo, Ginevra, Vallese e Basilea Città, tallonati l'indomani da Zurigo e Basilea Campagna.

Berna è l'ultimo cantone ad annunciare l'inizio delle vaccinazioni il prossimo 11 gennaio.