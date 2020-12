Ecco come festeggiare il Natale online

ZURIGO - È tempo di festeggiare il Natale. Ma con la pandemia, meglio farlo in una cerchia ristretta. Il Consiglio federale ha raccomandato di limitarla a due economie domestiche. E ha più riprese ricordato che i nonni rientrano nei gruppi a rischio.

Questo non significa, però, che non si possa festeggiare tutti assieme. Perlomeno a distanza. Ed è qui che entra in gioco la tecnologia, che permette alla famiglia allargata di ritrovarsi in tutta sicurezza... con una semplice videochiamata.

Come organizzare dunque i festeggiamenti online senza imprevisti? Ecco i consigli di Daniel Süss, professore di psicologia dei media alla Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) e dello psicoterapeuta Reto Mischol.

Pianificare i festeggiamenti

Si dovrebbe decidere in anticipo una scaletta da seguire, come pure le attività da fare online, spiega Mischol: «Non collegatevi appena nel momento in cui si tratta di ritrovarsi, con la speranza che sarà automaticamente un piacevole Natale». Il consiglio è quindi di decidere quando, per esempio, mangiare e cantare.

Limitare il tempo online

Mischol suggerisce di suddividere la videochiamata di gruppo in due fasi da quaranta minuti l'una. I partecipanti possono per esempio trovarsi dapprima per un aperitivo. Poi fare una pausa per mangiare. E quindi ritrovarsi in seguito per una parte più meditativa.

Scegliere il software più adatto

L'applicazione ideale, secondo Mischol, è Zoom, in quanto risulta d'impiego semplice e pratico. Ma in sé la scelta dipende anche dal canale che si è soliti utilizzare. «Per la maggior parte delle persone sarà WhatsApp» afferma Süss, che tuttavia permette videochiamate di gruppo con al massimo otto utenti. Su Zoom si arriva a cento. In ogni caso, più è familiare la piattaforma, meno sono le conoscenze necessarie.

Posizionare correttamente la telecamera

Per rendere piacevole l'incontro, è importante - secondo Mischol - che la telecamera del dispositivo sia posizionata correttamente. Si tratta di scegliere una posizione in cui non si ha una fonte luminosa sullo sfondo, che oscurerebbe il proprio volto nella videochiamata.

Rafforzare l'atmosfera natalizia

Per dare un tocco più natalizio alla videochiamata di gruppo, Mischol suggerisce di posizionarsi vicino all'albero di Natale o a dei pacchetti regalo. «A tale scopo può contribuire anche un abbigliamento festoso».