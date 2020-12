Vaccino, il personale di Swiss potrebbe essere obbligato a farlo

ZURIGO - Presso la compagnia aerea Swiss, potrebbe diventare obbligatoria la vaccinazione per il Covid. Almeno per la maggior parte del personale. Una portavoce di Swiss ha spiegato al quotidiano domenicale “SonntagsZeitung” che puntano a vaccinazioni volontarie.

Tuttavia, Swiss si aspetta che l'entrata in alcuni Paesi dipenderà da un certificato di vaccinazione. È del tutto plausibile che questi diventi un requisito imprescindibile anche per piloti e assistenti di volo.

Non si può quindi escludere che «la vaccinazione di alcuni gruppi di personale, soprattutto del personale di volo, possa essere necessaria per poter dare il via alle operazioni di volo». In caso contrario, altrimenti, si rischia di non poter decollare.

La maggior parte delle altre aziende con dipendenti particolarmente esposti al contagio non ha ancora pensato di vaccinare il proprio personale. Un'eccezione, al momento, la rappresentano i grandi ospedali, che a gran voce invocano campagne di vaccinazione per tutti i dipendenti.