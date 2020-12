Argovia va oltre: da lunedì chiusi anche i negozi

AARAU - Argovia ha scelto di spingersi più in là rispetto a quanto deciso oggi dal Consiglio federale per contenere l'epidemia di Covid-19. Il cantone ha annunciato nel tardo pomeriggio, al termine di una seduta straordinaria del governo, che i negozi lunedì non riapriranno. Fare la spesa rimane comunque possibile.

I negozi saranno chiusi dalle 24 di domenica. Sono esentati dal provvedimento quelli di generi alimentari e altri esercizi, come i chioschi e gli shop delle stazioni di servizio, che vendono cibo o beni per esigenze urgenti e quotidiane.

Misure più severe sono necessarie per tutelare la salute della popolazione, ha detto, durante una conferenza telefonica, il presidente dell'esecutivo argoviese Markus Dieth. Le autorità hanno ritenuto di dover intervenire per far fronte all'aumento delle infezioni e alla minaccia di sovraccarico del sistema sanitario.

Altre attività sono escluse dalla decisione, come ad esempio le farmacie, le drogherie, i fioristi, i parrucchieri e i fisioterapisti. Lo stop non riguarda nemmeno i mercati di alimentari che si tengono all'aperto o comunque in spazi non chiusi.

Nel cantone sono inoltre vietati gli incontri di oltre cinque persone negli spazi pubblici. Chiusi anche bordelli, cabaret, strip club e saune.