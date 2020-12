Giovani attaccati allo smartphone a causa del lockdown

BERNA - I giovani svizzeri sono sempre più connessi. Soprattutto a causa dello smartphone, che è ormai il dispositivo per eccellenza impiegato per mantenere i contatti col resto del mondo. E infatti il tempo di utilizzo del cellulare è aumentato notevolmente negli ultimi due anni: nel weekend è stato pari a circa cinque ore (quasi due ore in più rispetto al 2018), mentre durante l settimana si parla di oltre tre ore al giorno (quaranta minuti in più). È quanto emerge dallo studio JAMES 2020 dell'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) e di Swisscom.

Si tratta dell'anno della pandemia. E questo ha verosimilmente avuto un peso sul risultato dell'indagine, secondo i ricercatori della ZHAW. «Durante il lockdown i giovani sono stati costretti a casa per lungo tempo e per questo motivo hanno utilizzato il cellulare in modo ancora più intenso» spiega il direttore dello studio Daniel Süss.

I pericoli della rete - L'utilizzo dello smartphone porta con sé anche dei pericoli. Infatti, un quarto dei giovani ha già avuto esperienze di cyber mobbing. Tra i dodicenni e i tredicenni, si parla di un ragazzo o una ragazza su dieci, con una frequenza leggermente maggior per le ragazze. Ancora più spesso del cyber mobbing, i giovani sono vittime di molestie sessuali su internet: quasi la metà dei giovani (44%) è già stata contattata online da una persona estranea con richieste sessuali indesiderate. Dal 2014 - osservano i ricercatori - questo numero è aumentato in modo significativo (2014: 19%). E riguarda soprattutto le ragazze (55%). «È necessario sensibilizzare i giovani, da un lato, e i genitori e gli insegnanti dall'altro» afferma Michael In Albon, incaricato di Swisscom della protezione dei giovani.

Con l'aumento dell'età dei ragazzi crescono anche le loro esperienze con la pornografia e il sexting. La metà dei diciottenni e diciannovenni intervistato dichiara, infatti, di aver già guardato contenuti pornografici sul cellulare o sul computer o di aver ricevuto immagini erotiche da altri. L'interesse per tali contenuti fa parte del processo di diventare adulti e dello sviluppo della propria sessualità, ma - lo dicono i ricercatori - può anche essere problematico, poiché possono trasmettere un'immagine falsa o unilaterale della sessualità e a volte possono essere inquietanti.

Il declino di Facebook - Ma cosa fanno i giovani online? Si parla di comunicazione e social network (soprattutto per le ragazze) e di videogiochi (in particolare per i ragazzi). Per quanto riguarda i social network, quelli che vanno per la maggiore sono Instagram e Snapchat. E negli ultimi due anni è diventato sempre più popolare anche TikTok. Facebook è invece in declino: se nel 2014 era ancora la piattaforma più utilizzata (79%), nel 2020 viene usato regolarmente soltanto dal 14% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

A caccia di like - Sono iscritti ai social, ma i giovani sono sempre meno attenti alla propria privacy. Se nel 2014 l'81% degli intervistati proteggeva ancora la propria sfera personale, ora la percentuale è scesa al 66%. Gli autori dello studio sospettano che il cambiamento sia dovuto al tipo di social network impiegato. «Con piattaforme come Instagram e Snapchat è importante raccogliere un numero considerevole di like» spiega Gregor Waller. «Limitando la loro privacy, i giovani sono meno visibili e restringono la platea di contatti. Tutto questo limita le possibilità di ottenere like».

Sempre più streaming - Si rileva un cambiamento significativo nell’uso dei servizi di streaming orientati all’intrattenimento: tre quarti delle famiglie con adolescenti ha ora un abbonamento come Netflix per lo streaming di film e serie televisive (2016: 38%). Sono aumentati anche gli abbonamenti flat per la musica in streaming (2016: 29%; 2020: 59%) e per il gaming (2016: 12%; 2020: 38%), continuando una tendenza che si era già manifestata nel 2016. Anche in questo caso, le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 potrebbero aver contribuito all’aumento della diffusione. «Il periodo di lockdown è stato stressante per i giovani» afferma Süss. «Probabilmente hanno fatto maggiore ricorso alle offerte di servizi di streaming per distrarsi o per sfuggire a una realtà che li opprimeva».

Non solo online - Un’ulteriore tendenza è riscontrabile nell’organizzazione del tempo libero non legata ai media. Rispetto al 2010, i ragazzi tra i 12 e i 19 anni fanno più spesso qualcosa in famiglia (2010: 16%; 2020: 29% quotidianamente/diverse volte a settimana), ma incontrano meno gli amici (2010: 81%; 2020: 62%). I ricercatori della ZHAW ipotizzano che la pandemia di Covid-19 abbia ulteriormente rafforzato la tendenza sociale chiamata «Social Cocooning». Al tempo stesso, però, tale sviluppo corrisponderebbe anche a una tendenza a più lungo termine che si è già manifestata negli ultimi quattro anni. Si registra tendenzialmente anche un aumento di attività creative come la musica, la pittura o il bricolage, che può essere parimenti ricondotto alle restrizioni legate al coronavirus. Come negli anni precedenti, molti giovani fanno regolarmente sport o amano anche non fare niente.