Code alla Posta, «un calvario natalizio»

BERNA - Sembra che i clienti siano generalmente soddisfatti del servizio di consegne della Posta. Così dice un sondaggio indipendente pubblicato oggi. Ma durante il periodo dell'Avvento i dipendenti non sono altrettanto contenti. «È un calvario» secondo syndicom, che in un comunicato punta il dito contro il Gigante giallo. Le code agli sportelli si starebbero allungando, avverte il sindacato. Il motivo: la decisione della società di ridurre le ore di straordinario.

«Gli addetti allo sportello dovranno affrontare l’assalto natalizio con un personale ridotto. I dipendenti verranno intenzionalmente esposti a ulteriore stress in circostanze già di per sé difficili» scrive il portavoce David Roth. La riorganizzazione, secondo il sindacato, rischia di tradursi «in un disagio ulteriore per i clienti e in un danneggiamento del business natalizio». Già a novembre syndicom aveva fatto appello alla Posta, perché rimuovesse il blocco degli straordinari. L'azienda però non aveva risposto.