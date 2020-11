Covid: 93 morti in Svizzera nel weekend

BERNA - Sono 21.926 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nel weekend. I decessi legati al virus sono stati 93, e 497 i nuovi pazienti ospedalizzati. I dati, diffusi oggi dall'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp) fanno riferimento all'intero weekend.

I tamponi effettuati in tutta la Confederazione sono stati 88 863, con un tasso di positività del 24,7 per cento. In totale salgono a 176.177 i positivi da febbraio a oggi. I dati odierni sono in linea con quelli dei giorni scorsi: le nuove infezioni venerdì erano state 9 207, i decessi 52, e le ospedalizzazioni 279.