Nell'anno della pandemia... cosa vi aspettate dal 2021?

LUGANO - Si sta per concludere un anno che di certo non dimenticheremo. Un anno in cui tutti quanti ci siamo dovuti confrontare (e lo stiamo ancora facendo) con una pandemia globale che non molla la presa.

Sono molte le rinunce che stiamo facendo durante questo 2020: abbiamo passato molto più tempo in casa e abbiamo incontrato meno persone, abbiamo evitato i viaggi intercontinentali preferendo le destinazioni nelle vicinanze... Ma come siamo cambiati? E questa pandemia come sta cambiando la nostra visione del futuro?

Ecco dunque che scatta il sondaggio per il barometro delle speranze 2021. Cosa vi aspettate dal prossimo anno? Quali sono i vostri desideri?

Clicca qui per partecipare al sondaggio