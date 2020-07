Questi paesi dovrebbero essere nella black-list

BERNA - Sono 42 i paesi attualmente nella black-list della Confederazione. L'Ufficio federale della sanità pubblica stima che in queste aree il rischio di infezione sia maggiormente elevato. Chiunque ritorni da una di queste località deve quindi sottostare a una quarantena di dieci giorni. E sono migliaia i rimpatriati toccati da questo provvedimento.

Con il numero di casi in aumento in numerose nazioni, la lista potrebbe però arricchirsi di nuovi nomi. Romania, Singapore e Andorra hanno già superato le 60 nuove infezioni per centomila abitanti (negli ultimi 14 giorni). Tecnicamente, insomma, rientrano già tra i paesi ritenuti a rischio, anche se ancora non figurano nella lista di quelli per i quali viene richiesta la quarantena.

Lo stesso vale per Spagna, Albania e Bulgaria, altre candidate a figurare nella lista. La Spagna in particolare, tra le più gettonate mete turistiche d'Europa, è già stata bollata come zona a rischio dal Regno Unito.