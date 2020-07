Contatti a rischio in discoteca: quarantena finita per 580 persone

SOLETTA - Martedì si è conclusa una quarantena di dieci giorni per 580 persone nel canton Soletta. Si tratta di cittadini che avevano frequentato a fine giugno dei club di Olten e Grenchen, rischiando di entrare in contatto con individui positivi al coronavirus.

La fine del provvedimento è stata comunicata oggi dalla Cancelleria cantonale. In relazione al possibile contagio in un locale di Olten, avvenuto nell'ultimo week-end dello scorso mese, 300 persone sono state rintracciate e poste in quarantena. Nessuno è però stato infettato dal Covid-19.

La persona positiva, la cui presenza nella discoteca ha reso necessaria la quarantena per i presenti, è stata contagiata da un individuo riconducibile al caso di Spreitenbach, località argoviese dove oltre 20 avventori hanno preso il virus nello stesso bar. A sua volta, tale situazione ha verosimilmente legami con il grande evento in un club di Zurigo del 21 giugno, dove pure vi erano state diverse infezioni.

Differente invece quanto accaduto a Grenchen: una persona già positiva al coronavirus ha ignorato le misure d'isolamento, partecipando a due eventi. A causa di ciò, sono scattate 280 quarantene a titolo precauzionale per chi aveva trascorso la serata negli stessi luoghi. Stando alle autorità solettesi si registra un contagio.

Una denuncia penale è inoltre stata depositata contro il "colpevole" di Grenchen. Ai sensi della legge sulle epidemie la multa per aver violato la quarantena ammonta a massimo 5000 franchi in caso di negligenza e a massimo 10'000 in caso di intenzionalità.