Il test del Covid sarà gratuito

BERNA - Positivi o negativi? Il test lo paga la Confederazione. A partire da domani le analisi sui casi in odore di Covid saranno a carico delle finanze pubbliche. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale. Il governo ha inoltre adottato un'ordinanza sul nuovo sistema di tracciamento, che dà il via libera all'impiego della app SwissCovid (disponibile sempre a partire da domani).

A Palazzo federale è stata indetta una conferenza stampa oggi alle 14.00, per illustrare le novità ai media. La gratuità dei test è necessaria - secondo il governo - per ottenere «un monitoraggio accurato della situazione». Lo scopo, si legge in una nota, è «ridurre al minimo il rischio di una nuova impennata dei contagi e reagire rapidamente a un eventuale aumento dei casi».

Finora, scrive il governo, c'è stata infatti una «disparità di trattamento». I costi del test diagnostico erano assunti in parte dalle casse malati (e quindi dall'assicurato che doveva contribuire alla spesa), in parte dai Cantoni. Il rischio, con il sistema attuale, «è che determinate persone potrebbero rinunciare a sottoporsi al test se devono sostenere i costi di tasca propria».

E così si cambia solfa. Sia i test "del tampone" che i test sierologici saranno coperti dalla Confederazione. Nel primo caso i cittadini riceveranno un rimborso forfettario di 169 franchi, nel secondo caso l'importo sarà di 113 franchi.

«Vorremmo avere una politica dei test stabile, per poter tracciare i contatti. È fondamentale che tutti quanti partecipino a questo sforzo. Noi oggi abbiamo una concorrenza tra la Lamal e la legge sulle epidemie» ha dichiarato in conferenza stampa il consigliere federale Alain Berset. «Abbiamo voluto correggere il tiro».

Il governo ha chiesto un credito supplementare di 288 milioni di franchi per coprire i costi dei test. La previsione è di arrivare a pieno regime a 8mila test al giorno. «Al momento - ha precisato Berset - i test effettuati giornalmente sono molti meno, ma nella seconda metà dell'anno potrebbero aumentare di molto».

Sempre oggi il Consiglio federale ha firmato l'ordinanza che permetterà l'impiego della app SwissCovid a partire da domani, 15 giugno. Il governo raccomanda di utilizzarla: «Si tratta di uno strumento che completa il tracciamento classico dei contatti» si legge nella nota inviata ai media. L'Ufficio di sanità pubblica ricorda che chi si mette in "quarantena volontaria" dopo una notifica della app «senza l'ordine di un medico o di un'autorità» non ha diritto all'indennità di perdita di guadagno.