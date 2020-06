BERNA - Le persone con malattie rare ancora non diagnosticate beneficeranno di una migliore assistenza a partire da quest'estate. L'anno scorso sono stati creati in Svizzera sei nuovi centri per le malattie rare, recentemente approvati dal Coordinamento nazionale per le malattie rare (kosek).

I Centri per le malattie rare sono servizi interdisciplinari a cui le persone senza una diagnosi stabilita e con un decorso complesso della malattia possono rivolgersi per esami diagnostici approfonditi, spiega kosek in un comunicato stampa. Questi centri raggruppano diverse specialità mediche e coordinano la collaborazione tra diverse cliniche, istituti specializzati e ospedali. Forniscono inoltre informazioni, organizzano corsi di formazione post-laurea negli ospedali e partecipano alla ricerca.

I sei nuovi centri, riconosciuti il 20 maggio dal kosek, si trovano a Losanna (Centre Maladies Rares au CHUV), Ginevra (Centre Maladies Rares des HUG), Basilea (Universitätszentrum für Seltene Krankheiten Basel), Berna (Zentrum für Seltene Krankheiten Inselspital), San Gallo (Ostschweizer Zentrum für Seltene Krankheiten) e Zurigo (Zentrum für Seltene Krankheiten Zürich).

Una malattia è considerata rara quando colpisce meno di una persona su 2'000. In Svizzera circa 600'000 persone soffrono di queste patologie croniche, gravi e invalidanti e spesso devono attendere a lungo per avere una diagnosi precisa.