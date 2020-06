Mister Covid, Daniel Koch, si è buttato nell’Aare

BERNA - Sembra incredibile, eppure è lui. Daniel Koch, l'ex alto funzionario della Confederazione in prima linea sul fronte coronavirus, il volto onnipresente delle conferenze stampe da Berna sulla pandemia, insomma Mister Covid, si è gettato nell’Aare.

Il video ha fatto il giro della rete. In un primo momento poteva sembrare una bufala, ma poi nel pomeriggio è arrivata la conferma dal diretto interessato.

A trovare il filmato è stato un autore di commedie svizzero tedesco, tale Manuel Weingartner, che lo ha immediatamente diffuso sui social.

Nel video si vede Daniel Koch che in schwytzerdütch dice che ormai è in pensione, che si sta riposando, ma esorta tutti a non abbassare la guardia, quindi a mantenere le distanze sociali, a lavarsi accuratamente sempre le mani, e a usare l’App di tracciamento per individuare eventuali contagi. Poi il gesto plateale: in giacca e cravatta si immerge nel fiume Aare.

Perché proprio l’Aare? Durante una conferenza stampa, alla domanda “come saranno le nostre nuotate estive” nei tempi del coronavirus, Daniel Koch rispose con un gioco di parole che l’Aare potrà essere balneabile (la frase esatta: "Die Aare wird bebadbar sein"). Parole che il diretto interessato pronuncia anche nel video, prima di tuffarsi.

Dunque tutto vero. Daniel Koch lo ha confermato al portale di 20 Minuten. “Ho realizzato il video durante la mattinata di Pentecoste”. Alcuni amici lo hanno aiutato a realizzare il filmato. Sotto l’abito elegante, Koch indossava una muta.

Perché lo ha fatto? “Perché il video non è sparito, ed è un bene se io posso ancora dirlo” ha spiegato l’ex portavoce dell'Ufficio federale della sanità pubblica, rivelando che ha in mente diverse idee e che intende presentarle nel suo nuovo profilo di Instagram. Il suo video non è stato ovviamente concordato l’Ufficio federale della sanità pubblica: «Ora sono in pensione, quindi non devo discuterne con nessuno, queste sono le mie idee. Ma ovviamente l'ho anche inviato ad Alain Berset».