«Per proteggermi dal virus, vivo in un Airbnb»

ZURIGO - Avere a che fare nel proprio ambiente familiare con una persona positiva Covid-19. Quello che molti temono, per il 28enne M.L.* è diventato realtà: la sua compagna ha contratto il virus. E per i prossimi dodici giorni si trova in isolamento nell’appartamento che hanno in comune. Per questo motivo, M.L. ha deciso di trasferirsi in un Airbnb.

La sua compagna lavora in una struttura ospedaliera di un altro cantone d’oltre San Gottardo. E visto che a volte pernotta in una stanza per il personale, M.L. non la vede da quando è risultata positiva al test. «È quindi effettivamente possibile che io non abbia ancora contratto la malattia» afferma. «Ma se per i prossimi dodici giorni non mi autoisolo, è probabile che io la prenda».

Se gli ospiti portano il virus - In questo periodo conviene affittare un appartamento o una camera a uno sconosciuto? D’altronde, in questo modo il virus potrebbe essere trasmesso da un ospite all’altro. È per questo motivo che Airbnb fornisce delle indicazioni precise per la pulizia degli appartamenti. E pone delle limitazioni agli account di utenti che segnalano la loro positività al Covid-19.

Pulizia con mascherina - 20 Minuten ha contattato più proprietari che continuano a mettere a disposizione appartamenti o stanze su Airbnb. In generale si parla di un fortissimo calo delle prenotazioni. Lo dice per esempio Matusch Husar, che affitta due appartamenti a Zurigo-Oerlikon. «Nonostante il prezzo sia molto basso, al momento non abbiamo nessuna richiesta». Ma non teme un contagio, in quanto non vi è nessun contatto diretto con gli ospiti. «E la signora che si occupa della pulizia degli appartamenti, lavora con una mascherina FFP3».

La situazione è simile per Cristian Preuss, proprietario di un appartamento a Zurigo ma che attualmente si trova in Brasile. «Alla prenotazione, è improbabile che gli ospiti dichiarino di avere il virus. Quindi la responsabilità è mia se accetto una richiesta». Airbnb fornisce dei consigli che, sempre secondo Preuss, andrebbero seguiti. «L’igiene è molto importante. Le pulizie vengono effettuate con guanti e maschera di protezione». Ma anche il suo appartamento è vuoto da più tempo. Dallo scorso 10 marzo ha avuto una sola prenotazione: «Si trattava di una zurighese che aveva dei problemi di coppia».

«Non vedo l’ora di rivederla» - Il periodo nell’Airbnb, M.L. lo trascorrere soprattutto lavorando. «Ma è chiaro: la mia compagna mi manca molto, anche perché non la vedevo da un po’ già prima della quarantena». Non vede quindi l’ora di rivederla. E presto ne avranno la possibilità: M.L. non presenta ancora nessun sintomo. Verosimilmente la prossima settimana potrà quindi rientrare a casa.

*Nome noto alla redazione