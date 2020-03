Chi fa il furbo rischia il carcere

BERNA - Chiunque non rispetti i divieti imposti ieri dal Consiglio federale per arginare l'epidemia di coronavirus, rischia una sanzione penale fino a tre anni di reclusione. Le varie polizie cantonali sono già all'opera per far rispettare i divieti.

Punizioni sono previste per chi - fino al 19 di aprile -non rispetta il divieto di manifestazioni o la chiusura degli esercizi pubblici, come bar e discoteche, ma anche palestre o parrucchieri.

Negli spacci di generi alimentari, come nelle stazioni di servizio, vanno rispettate invece le prescrizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica riguardanti le norme igieniche e la distanza tra gli utenti.

In Vallese, gli agenti di polizia sorvegliano giorno e notte il rispetto di queste direttive, precisa una nota odierna della polizia cantonale. Chi non rispetta le regole verrà denunciato al ministero pubblico.

Nel suo comunicato, la polizia vodese dichiara che mostrerà una certa comprensione nei primi giorni destinati all'applicazione delle decisioni del Consiglio federale, ma che in seguito non esiterà a denunciare chiunque violi le prescrizioni.

I contravventori rischiano, come indicato, fino a tre anni di reclusione o una pena pecuniaria, precisa l'ordinanza dell'esecutivo.