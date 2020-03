Due svedesi pianificano un complesso alberghiero da 65 milioni

SAAS-FEE - Un investimento da 65 milioni di franchi per realizzare un complesso alberghiero su sei siti a Saas-Fee (VS). È l'idea di due svedesi, Per Abrahamsson e Peter Wittander, che secondo il uotidiano "Walliser Bote" depositeranno oggi in comune la richiesta di permesso.

Il progetto prevede più di 300 posti letto ripartiti in 57 unità abitative, che misureranno fra i 70 e i 2000 metri quadrati. Nel complesso verranno integrati gli hotel Metropol, Walser e Imseng, per i quali è prevista una parziale ristrutturazione, mentre ne saranno costruiti altri tre nuovi di zecca.

Il comune ha già fatto sapere che il progetto, se conforme ai regolamenti, non incontrerà opposizioni da parte delle autorità. Stando a Wittander, l'obiettivo del complesso è quello di raggiungere un livello meritevole delle cinque stelle.

I due scandinavi sperano di far scattare il progetto entro tre o quattro mesi. «Saas-Fee si trova circondata da impressionanti cime di 4000 metri e, considerando che l'innevamento è una garanzia, è un luogo con molto potenziale», ha dichiarato al giornale Wittander.