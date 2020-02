Fa troppo caldo per il White Turf?

ST.MORITZ (GR) - Migliaia di spettatori, decine di cavalli, e innumerevoli capannoni con un’ampia offerta gastronomica. Domenica sul ghiacciato lago di St.Moritz hanno avuto luogo le corse di cavalli del White Turf. Come ogni anno, si è trattato della prima di tre domeniche. Ma ieri anche in Engadina le temperature sono schizzate fino agli otto gradi. E sul lago di St.Moritz il ghiaccio si è assottigliato, mettendo apparentemente a rischio i prossimi appuntamenti del White Turf.

Al momento - come scrive l’Engadiner Post - sullo strato di ghiaccio è presente dell’acqua. Soltanto sulla pista per le corse c’è ancora neve, ma grazie all’innevamento artificiale. «Tutto è ancora possibile» assicura però Markus Berweger, CEO di See Infra (l’azienda che si occupa della preparazione dell’infrastruttura per il White Turf), interpellato dal quotidiano grigionese.

Gli oggetti più pesanti sono stati attualmente tolti dalla superficie ghiacciata. Già da oggi in Alta Engadina è comunque atteso un forte calo delle temperature, che dovrebbero ghiacciare l’acqua ora presente sul lago. E per il White Turf le condizioni saranno ottime se cadrà anche un po’ di neve, come previsto. Per Berweger la situazione apparirebbe comunque «peggiore di quanto lo è in realtà».