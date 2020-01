La vignetta attaccata con lo scotch vi costa 240 franchi

FRAUENFELD (TG) - Tra due giorni per tutti gli automobilisti sarà obbligatorio circolare sulle autostrade elvetiche con la vignetta 2020. E quale promemoria per la consueta scadenza del 1. febbraio, la polizia cantonale turgoviese pubblica su Facebook un post in cui ricorda come va attaccata correttamente al parabrezza.

Sì, perché plastificare il contrassegno e poi attaccarlo con qualche pezzo di nastro adesivo (come mostra una foto della polizia), vi costerà caro: si parla di una multa di 200 franchi oltre ai 40 necessari per l'acquisto di una nuova vignetta. «Con questa cifra - scrivono le autorità - potete acquistarla e circolare “legalmente” per ben sei anni».

D'altronde, aggiunge ancora la polizia nel suo post, «a nessuno verrebbe in mente di utilizzare questo metodo per attaccare le figurine nell'album Panini».