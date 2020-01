Il sigaro di Hayek dà fastidio ai dipendenti

BIENNE - Nick Hayek è un appassionato fumatore di sigari. Anche alle conferenze stampa, il capo della società di orologi svizzera non può fare a meno di accendersi un "Avana". Presso la sede centrale di Bienne, pare che Hayek fumi in tutte le stanze «senza considerazione». Questo - scrive 20 Minutes - infastidisce i dipendenti, che criticano fortemente il loro capo sui social.

«Fuma i suoi sigari in tutto l'edificio. È un affronto alla salute degli altri», si lamenta un dipendente. Un altro scrive: «Il datore di lavoro avrebbe il dovere di proteggere la salute dei lavoratori».

Hayek non fumerebbe solo nel suo ufficio, ma anche nella sala conferenze e nella caffetteria. Secondo quanto riferito, non si è trattenuto nemmeno alla cena di Natale. Incoraggiando altre persone a fumare, anche se erano presenti colleghe in gravidanza. Come ha affermato una fonte interna, il dipartimento delle risorse umane avrebbe paura di fare qualcosa per il comportamento di Hayek.

Un azionista ricorda anche come Hayek fosse solito accendere il sigaro durante le assemblee generali di Swatch, sebbene altri fossero ovviamente infastiditi dal fumo.

Swatch ha minimizzato le critiche dei dipendenti. «Alla luce degli attuali problemi nel mondo, sembra uno scherzo di Carnevale» ha affermato un portavoce della compagnia. Il Dipartimento delle finanze del Canton Berna riferisce che, in caso di violazione della legge sul fumo passivo, saranno prese le misure appropriate. È successo due volte nell'ultimo anno. L'ufficio non fornisce dettagli. In linea di principio, tuttavia, il datore di lavoro è legalmente obbligato a proteggere i suoi dipendenti dal fumo passivo. In caso di violazioni, c'è una multa.

keystone