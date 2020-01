Sulla Limmat il risveglio è bianco... ma è un fake

ZURIGO - Stamani ha nevicato a Zurigo, ma si è trattato di neve di origine industriale. Stando a quanto riferisce 20 Minuten, abitanti e turisti si sono svegliati con strade effettivamente imbiancate, per la gioia di chi da tempo aspettava la neve in pianura che, quest'inverno, non è ancora arrivata.

Il fenomeno non è sfuggito agli esperti. «Impressionante e sorprendente, il paesaggio sembra davvero invernale, ma purtroppo si tratta di un fake», ha spiegato a 20 Minuten Roger Perret di Meteonews. La neve in questione è di origine umana.

«Deve trattarsi di neve industriale, che si trova principalmente nelle aree urbane». Affinché si formi, sono necessarie varie condizioni: temperature fredde, una copertura di nebbia alla giusta altezza e impianti industriali con ciminiere che scaricano aerosol nell'aria.

Secondo gli specialisti chi vuole vedere il manto bianco in pianura non deve però disperare: per febbraio si sta delineando una situazione meteorologica con correnti da nord, che potrebbero portare abbondanti nevicate.

Foto lettore 20 Minuten