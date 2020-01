Sempione è uno dei borghi più belli della Svizzera

SEMPIONE - Il borgo vallesano del Sempione (Simplon Dorf), a metà strada tra Domodossola e Briga, è il quinto comune del canton Vallese ad aderire alla rete dei „Borghi più belli della Svizzera“ che ora vanta ben 40 borghi sparsi in tutta la Confederazione e nel Principato del Liechtenstein.

Idillicamente ubicato a 1475 metri sul versante sud del Passo del Sempione, il villaggio alpino di Simplon Dorf conta 310 abitanti ed ha uno stile archietettonico che ricorda molto la vicina Italia. Il suo centro storico è classificato come sito d’importanza nazionale ed inserito nell’inventario dei siti degni di protezione in Svizzera. Notevoli la sua „Dorfplatz“ con la Chiesa che su di essa si affaccia dedicata a San Gottardo, il vecchio ospizio del Sempione eretto nel 1666 e le varie capelle sparse sul suo territorio. Da non perdere una sosta alla famosa pasticceria Arnold, da 5 generazioni in mano alla medesima famiglia e che sforna il pane più antico della Svizzera.

La „Polenta Fest“ - Non solo in Ticino, ma anche a Simplon Dorf la polenta è protagonista! Quest’anno la storica „Festa della Polenta“ si svolgerà sabato 22 febbraio nella suggestiva piazza del villaggio. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del piatto ticinese per eccellenza e che rende questo borgo vallesano ancora più particolare, da scoprire e da assaporare.

Associazione „i Borghi più belli della Svizzera“ - Fondata a Lugano nel 2015, l'associazione si impegna a valorizzare i piccoli tesori della Svizzera e del Liechtenstein e a farli conoscere a livello nazionale ed internazionale. L'associazione svizzera è membra della federazione internazionale „i Borghi più belli della Terra", che riunisce Italia, Francia, Svizzera Belgio, Spagna, Germania, Russia, Libano e Giappone. Oggi l'associazione elvetica conta 40 borghi sparsi in 14 cantoni e nel Principato del Liechtenstein, tra i quali rinomati comuni come Ascona con la sua dolce vita, Bremgarten ed il suo famoso mercatino di Natale e Gruyères patria del formaggio.