Svizzera e Austria oggi si sono incontrate

BERNA - Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis ha incontrato oggi a Berna il proprio collega austriaco Alexander Schallenberg in occasione della sua prima visita all’estero in veste di ministro degli esteri. Durante il colloquio i due omologhi hanno parlato di relazioni bilaterali, della politica europea della Svizzera e di altri temi di portata internazionale.

Il capo del DFAE e il ministro degli affari europei e internazionali della Repubblica d’Austria hanno sottolineato le strette e variegate relazioni tra i rispettivi Paesi.

Il consigliere federale Cassis ha informato il suo collega austriaco sullo stato del dossier europeo, spiegando che il Consiglio federale intende assicurare e sviluppare la via bilaterale attraverso la conclusione di un Accordo istituzionale, garantendo così un migliore funzionamento degli accordi bilaterali.

A tal fine, la Svizzera deve trovare una soluzione che goda di un ampio consenso interno sulla protezione dei salari e dei lavoratori, sugli aiuti di Stato e sulla direttiva relativa alla libera circolazione dei cittadini UE. Il capo del DFAE ha fornito spiegazioni in merito alla decisione del Consiglio federale di coinvolgere le parti sociali e i Cantoni in questo processo. La Svizzera si aspetta però anche che l’UE sia disposta a discutere dei contenuti.

I due ministri degli esteri si sono inoltre soffermati sulla situazione in Medio Oriente, sul conflitto nell’Ucraina orientale, sull’impegno della Svizzera nei Balcani occidentali, sulla politica di allargamento dell’UE e sulla cooperazione all’interno dell’ONU.

In occasione della visita del proprio omologo austriaco, il consigliere federale Cassis è stato accompagnato dal segretario di Stato Roberto Balzaretti.

Svizzera e Austria unite da solide relazioni

I due Paesi intrattengono scambi politici molto stretti, collaborando intensamente anche in campo economico, culturale, consolare e nel settore della ricerca. Questo solido partenariato si riflette inoltre nella cooperazione costante in ambito multilaterale, in particolare in seno all’OSCE, al Consiglio d’Europa e all’ONU. Per coltivare questo rapporto di fiducia, a partire dagli anni 1970 hanno luogo periodicamente visite e consultazioni diplomatiche che coinvolgono tutti i Dipartimenti, il Parlamento, i Cantoni e le città.

L’Austria è uno dei principali partner commerciali della Svizzera (2018: nono posto per le importazioni e decimo posto per le esportazioni). Dal 2015 gli scambi commerciali (merci e servizi) superano i 20 miliardi di euro. La Svizzera è uno dei principali investitori in Austria, Paese in cui, alla fine del 2018, il totale degli investimenti diretti svizzeri ammontava a 10 miliardi di franchi. Le imprese svizzere danno lavoro a circa 34 000 persone in Austria.

La visita è il primo viaggio bilaterale effettuato dal ministro degli esteri Schallenberg come membro del nuovo Governo austriaco. Questa «tradizione della prima visita» tra la Svizzera e l’Austria è l’espressione delle eccellenti relazioni che intercorrono tra i due Paesi e risale al cancelliere federale austriaco Leopold Figl, che nel 1946 scelse Berna come destinazione del suo primo viaggio all’estero in segno di ringraziamento per il generoso aiuto ricevuto dalla Svizzera nel dopoguerra. Questa tradizione continua da allora, sebbene vi siano state alcune eccezioni.

