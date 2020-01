Occhio al ghiaccio nero: «Tanti incidenti negli ultimi giorni»

SILVAPLANA - Il ghiaccio nero formatosi sulla superficie dei laghi dell’Alta Engadina ha attirato numerosi visitatori in questi ultimi giorni. Non sono però mancati anche gli incidenti, come rende noto oggi la Polizia cantonale grigionese, che ha lanciato un appello a prestare attenzione.

Nonostante l’indiscutibile fascino, gli specchi d'acqua ghiacciati nascondono infatti diversi pericoli. In particolare, la superficie dei laghi non è ghiacciata in modo uniforme. Lo strato è spesso sottile e tra le lastre possono restare dei varchi.

Nella regione diverse persone sono rimaste ferite in questi giorni - una delle quali in maniera grave -, dopo che il ghiaccio si è spezzato sotto i loro piedi. Chi decide di avventurarsi sugli specchi d'acqua, conclude la Polizia, lo fa quindi a suo rischio e pericolo.