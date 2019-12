Cambiarsi sarà ritenuto tempo di lavoro

Per il personale degli ospedali pubblici del canton San Gallo in futuro cambiare abbigliamento sul posto di lavoro sarà considerato come orario di lavoro. Le delegazioni degli ospedali, il Sindacato dei servizi pubblici (VPOD/SSP) e l'Associazione dei professionisti del settore infermieristico (SBK) hanno raggiunto un accordo su tal punto.

Il nuovo regolamento si applicherà a partire da luglio 2020. L'inizio e la fine del lavoro dei dipendenti dell'ospedale cantonale di San Gallo saranno registrati negli spogliatoi, ha spiegato il portavoce del nosocomio Philipp Lutz in un articolo pubblicato nel "St. Galler Tagblatt".

Finora, il personale non è pagato per il tempo in cui cambia d'abito prima e dopo il lavoro. Il sindacato ritiene tale pratica inammissibile dall'inizio del 2019. In tal modo - aggiunge in un comunicato - i dipendenti interessati sono privati di una retribuzione che può arrivare fino a mezzo salario mensile all'anno.

Secondo l'VPOD/SSP l'accordo raggiunto riguarda più di 4000 persone. Oltre al personale infermieristico, sono infatti interessati anche altri dipendenti, quali fisioterapisti, ergoterapeuti, medici, addetti alle pulizie, al servizio di ristorazione e al supporto ai pazienti.

Secondo un sondaggio condotto dal sindacato - al quale hanno partecipato 180 dipendenti provenienti principalmente dall'ospedale cantonale di San Gallo e da quelli associati di Flawil e Rorschach - per il 94% degli interpellati il tempo per cambiarsi è di almeno dieci minuti al giorno.

Anche a Zurigo la campagna nazionale del sindacato ha già avuto delle conseguenze: alcuni ospedali e cliniche ora retribuiscono i tempi per il cambiamento d'abito dei loro dipendenti.

Secondo la Segreteria di Stato dell'economia (Seco), per orario di lavoro si intende tutto ciò che è obbligatorio in relazione al cambio di vestiti, come l'indossare indumenti da lavoro sterili o dispositivi di protezione individuale.