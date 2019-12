Non sa abbastanza bene il tedesco: 22enne romando escluso da Swisscoy

PAYERNE - Un 22enne romando che di recente ha presentato la sua candidatura per entrare nella Swisscoy è rimasto alquanto spazientito dalla risposta ricevuta dall’Esercito. Benché non fosse richiesto alcun livello minimo di tedesco per accedere alla formazione necessaria per partecipare alla missione svizzera in Kosovo, infatti, il giovane francofono è stato scartato perché non padroneggiava a sufficienza la lingua di Goethe.

«Swissint non ha mai parlato di un minimo per andare avanti nel processo di selezione», sottolinea il 22enne friburghese sentito da 20 Minutes. Graduato, il giovane ha del resto svolto parte della scuola reclute nella Svizzera tedesca. Swissint è il centro di competenza dell’esercito presso il quale il 22enne ha sostenuto le prove per il reclutamento.

Dal canto suo, sul suo sito Swisscoy si limita a richiedere delle «conoscenze di tedesco», senza specificare di che livello. Quando ci si presenta ai test, però, per i reclutatori l'asticella è chiara: «Ci aspettiamo che i partecipanti abbiano almeno un livello B1», spiega Sandra Stewart-Brutschin, assistente comunicazione di Swissint. L’assenza di indicazioni precise per i candidati, sarebbe finalizzata a «non scoraggiare nessuno»: «Alcuni hanno le competenze linguistiche, ma non hanno mai fatto un test per conoscere il proprio livello», fa notare il direttore della comunicazione Daniel Seckler.

Per il candidato friburghese, però, sapere che cosa ci si aspettava da lui gli avrebbe permesso di risparmiare tempo: «Se avessi saputo avrei fatto dei corsi di tedesco prima dei test», afferma.

Il livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è il terzo di sei livelli di competenza. Indica “autonomia” nell'esprimersi e in particolare la capacità di comprendere gli elementi principali di un discorso su temi familiari, di avere interazioni sempre su temi noti nelle regioni in cui si parla la lingua e di descrivere esperienze e avvenimenti o spiegare brevemente le proprie opinioni. Come termine di paragone, dagli allievi che terminano la scuola media in Ticino ci si aspettano competenze di tedesco comprese tra A1 e A2, i due livelli “base” del QCER.