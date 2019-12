Le FFS in cerca di 122'500 smartphone e tablet per i dipendenti

ZURIGO - Buone notizie per i dipendenti Ffs, presto avranno uno smartphone e/o un nuovo tablet. A confermarlo è un avviso preliminare per un bando pubblico di fornitura per 122'500 dispositivi, postato sul portale delle commesse pubbliche Simap. Le Ferrovie sarebbero in cerca di un'azienda in grado di consegnare «una vasta gamma di prodotti» nei prossimi 5 anni.

Stando all'avviso, le tipologie richieste sarebbero tre e verranno utilizzate anche dagli impiegati d'ufficio e nel settore business, questo perché - spiega il portavoce Reto Schärli - le linee fisse all'interno dell'azienda sono pochissime. Il fabbisogno annuale sarebbe quindi di 13'000 smartphone e 5'000 tablet su circa 33'000 dipendenti.

Ma di quanti soldi stiamo parlando? Questo, ovviamente, sarà uno degli elementi che farà decidere per l'uno o l'altro candidato. Ad oggi, il fornitore ufficiale delle Ferrovie è Interdiscount, di Coop.



Il contratto, firmato nel 2014, scade però proprio nel 2019. Interdiscount aveva fornito alle Ffs 30'000 Samsung Galaxy e 4'000 mini-tablet per un totale di 12 milioni di franchi.

Stando a 20 Minuten, poi, a partire dal 2020 sarà necessario acquistare un'ulteriore serie di dispositivi per i macchinisti e il personale di assistenza clienti. Questi dovranno potersi collegare alla cosiddetta rete GSM-R, ad hoc per le ferrovie. Di questi, si stima ne servano circa 21'500 ai quali si dovranno aggiungere 110'000 nuovi dispotivi Elaz, per il personale di bordo, per il controllo dei biglietti.