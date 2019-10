Ecco perché non riusciamo più a trovare casa

ZURIGO - State cercando un appartamento e passate le giornate a sfogliare paginate di offerte poco interessanti, poi quando ne trovate uno che vi interessa o è troppo caro o se l'è già accaparrato qualcun altro? No, non capita solo a voi. È così per tantissimi svizzeri.



Stando a uno studio sul mercato immobiliare di Wüest Partner il numero di persone che cercano è cresciuto in maniera molto importante. Nel mese di agosto 2019, per esempio, ci sono state 7'000 annunci di ricerca in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso per un totale di 44'300.

Ci potrebbe anche stare se non fossero in aumento... anche le offerte di appartamenti in affitto e il fenomeno degli sfitti non fosse in endemico aumento. Come si spiega? Stando alla sopracitata ricerca sarebbe abbastanza semplice: le case libere che ci sono si trovano nei posti sbagliati.

A fare gola, oggi sono le posizioni centrali: «Molti degli sfitti oggi sono situati in zone periferiche, lontane dalle grande arterie di comunicazione, come autostrade o ferrovie. Chi fa il pendolare non vuole passare le giornate in auto o sui mezzi», spiega Robert Weinert di Wüest Partner a 20 Minuten.

Per questo motivo gli appartamenti più ambiti sarebbero quelli centrali e questo farebbe levitare i costi: «Anche se i redditi degli svizzeri, in media, sono aumentati i prezzi degli affitti sono cresciuti ancora di più».

Negli ultimi 10 anni si parla di un aumento in media del 21,8%, più di un quinto. Quindi il mercato immobiliare attuale sarebbe un po' come il proverbiale cane che si morde la coda. Eppure, secondo gli esperti, il 2020 sarà all'insegna del ribasso con un calo stimato del 2,91%.