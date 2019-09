Sulla corsia di sorpasso c’è una "moto fantasma"

OFTRINGEN - Circolare tranquillamente in autostrada e superare una moto, per poi rendersi conto che in sella non c’è nessuno ma quest’ultima prosegue spedita a 50 km/h. È la scena che si sono trovati davanti alcuni automobilisti venerdì sull’A1 tra Kölliken e Oftringen.

«Non potevamo credere ai nostri occhi - ha spiegato uno di loro a TeleM1 -. Era una cosa realmente incredibile».

Ma quanto accaduto sotto gli occhi dei conducenti che sfrecciavano in autostrada non ha nulla a che vedere con i fantasmi e il paranormale.

Precedentemente, infatti, il motociclista che si trovava a bordo della moto ha avuto un incidente. Un’automobile l’ha centrato, facendolo cadere dalla due ruote che ha continuato il suo tragitto indisturbata per ben 1,5 chilometri, fino a quando è finita contro il guardrail.