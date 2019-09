La polizia passa all'azione e sloggia i manifestanti

LOSANNA - Circa 200 attivisti del movimento Extinction Rébellion stanno bloccando da questa mattina il ponte Bessières, nel centro di Losanna. Diversi manifestanti sono stati allontanati dalla polizia, per poi riprendere posizione pochi metri più lontano.

I dimostranti si sono stabiliti sul ponte in tarda mattinata rendendo subito note le loro rivendicazioni: vogliono che il Consiglio federale si esprima alla radio e alla televisione in merito al riscaldamento climatico. In particolare, esigono che il governo dica «la verità su questa situazione critica».

I manifestanti ritengono che secondo alcuni scienziati «il clima si riscalda più in fretta del previsto. Così veloce, che entro la fine del secolo ci saranno sette gradi in più se già a partire da adesso non vengono adottate delle misure».

Nonostante l'intervento della polizia, attorno alle 15.30 il ponte era bloccato ancora da un centinaio di persone.