Sul rettangolo verde spunta una foresta

KLAGENFURT - Il suono del vento tra le foglie ha sostituito il fischio dell'arbitro e le urla dei tifosi nello stadio di calcio di Klagenfurt, in Austria. Sul terreno da gioco è infatti stata piantata una mini-foresta.

«Un'immagine radicale» - Il Wörthersee Stadion, un impianto da 32'000 posti che ha pure ospitato l'Europeo del 2008, sarà un luogo bucolico per alcune settimane: 300 alberi sono stati trapiantati e coprono quasi completamente il prato ai piedi delle tribune.

L'insolita visione, svelata ieri alla stampa e accessibile da domenica al pubblico, è il frutto del progetto stravagante dell'artista svizzero Klaus Littmann, che vive e lavora a Basilea. La genesi dell'opera "For Forest" - «un cammino lungo e tortuoso» - è durata sei anni «a causa della sfida logistica», ha spiegato alla stampa.

L'artista voleva creare «un'immagine radicale» di questa foresta, presentata in un ambiente insolito e che mettesse in evidenza il contrasto tra la vegetazione e i materiali dello stadio (vetro, metallo, cemento). Una domanda accompagna questa rappresentazione: la foresta sarà in futuro solo un oggetto espositivo, fiancheggiato da protezioni, come le tribune dello stadio?

Emergenza climatica - «Le circostanze della creazione di quest'opera sono per me un po' sorprendenti», ha riconosciuto l'artista riferendosi alla mobilitazione internazionale sull'emergenza climatica e sulla protezione delle foreste, in particolare quella dell'Amazzonia.

I 300 alberi di grossa taglia necessari al progetto - pioppi, querce, betulle, larici e altri ancora - sono cresciuti in vivai e saranno trapiantati in un altro sito alla fine dell'esposizione, il 27 ottobre.

Per quanto riguarda la squadra di calcio di Klagenfurt, un club che milita nella seconda divisione austriaca, sarà temporaneamente ospitata in uno stadio vicino, di capacità più modesta e quindi più adatto all'esiguo numero di tifosi che seguono la squadra durante le partite.

keystone-sda.ch/STR (GERT EGGENBERGER)