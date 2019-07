La Fifa intende restare a Zurigo

ZURIGO - La Federazione internazionale di calcio (FIFA) intende mantenere la sua sede centrale a Zurigo.

Respingendo le persistenti voci di un trasferimento a Parigi, un portavoce dell'organizzazione ha confermato alla NZZ am Sonntag che la FIFA ha firmato un contratto di locazione a lungo termine per un edificio con uffici a Zurigo-Oerlikon, dove sono stati trasferiti 230 nuovi dipendenti attivi nel marketing, nell'organizzazione di tornei, di biglietteria e informatica. Secondo il portavoce, questo è un segnale dell'impegno nei confronti della città, in cui la FIFA dispone di quattro siti e occupa quasi 1000 persone, un numero raddoppiato negli ultimi sette anni.

La notizia di un possibile trasferimento della sede centrale a Parigi si ripresenta regolarmente. Il più recente pettegolezzo è circolato a giugno, quando il presidente della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. I due avrebbero discusso questa opzione e Infantino ci stava pensando, avevano riferito media francesi.

Secondo osservatori, le voci ricorrenti di una partenza sono premeditate: esponendo Zurigo all'incertezza, la FIFA mantiene la sua influenza, scrive il domenicale. Nonostante i numerosi scandali legati a funzionari corrotti, intrighi e assegnazioni di tornei, la federazione rimane in una posizione di forza, precisa la NZZ am Sonntag, indicando che ciò è dimostrato dal fatto che le voci su una possibile partenza sono sempre immediatamente seguite da dichiarazioni di stima da parte di ambienti politici ed economici.

Mentre oltre 50 altre federazioni sportive internazionali situate su suolo elvetico non pagano tasse, grazie al loro status di associazione senza scopo di lucro, la FIFA - anch'essa registrata come organizzazione a carattere non lucrativo - le versa, seppure in misura ridotta grazie a vantaggi fiscali. Gli sforzi politici per cambiare tale situazione sono ripetutamente falliti, tra le altre cose, anche perché la federazione calcistica è molto importante per Zurigo sia per i posti di lavoro che per la sua considerazione.

Secondo il domenicale, l'organizzazione non smentisce che Infantino e Macron si siano incontrati in più occasioni e che in quanto conoscenti discutano di diversi argomenti. Il presidente dell'associazione non negozia alcun cambio di sede - secondo la FIFA - anche se a Parigi, dove la federazione è stata fondata nel 1904 per poi essere trasferita nel 1932 a Zurigo, sarebbe la benvenuta in ogni momento.