5G: fine alla moratoria sulle antenne

DELÉMONT - Il canton Giura ha messo fine alla moratoria sulla costruzione di antenne 5G. Lo ha indicato oggi il ministro dell'ambiente e presidente dell'esecutivo David Eray durante la seduta del parlamento, nella finestra dedicata alla domande orali.

Un rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sui rischi per la salute legati al potenziamento della tecnologia di telecomunicazione 5G era atteso in questi giorni, ma la sua pubblicazione dovrebbe slittare alla fine dell'anno. Tuttavia, il governo giurassiano ha di recente ricevuto garanzie dalla Confederazione, il che ha portato alla decisione di interrompere la moratoria sulle antenne.

Secondo quanto dichiarato da Eray, l'UFAM ha assicurato nero su bianco che, grazie a misure precauzionali, le emissioni delle antenne non potranno superare i limiti attuali, stabiliti dalle norme svizzere. Inoltre, finché non verrà fatta luce sulla questione, non saranno autorizzate le onde millimetriche, delle nuove frequenze i cui effetti su ambiente e persone sono al momento sconosciuti.

Il consigliere di stato ha aggiunto che sono in corso consultazioni con Vaud e Ginevra, gli altri due cantoni in cui è stata applicata la moratoria e che presto potrebbero dunque imitare il Giura aprendo al 5G. Lo sbarco di questa nuova tecnologia ha suscitato molte opposizioni, sfociate persino in sabotaggi.