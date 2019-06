Un lago svizzero conquista il mondo sui social

SISIKON - «Dobbiamo andarci». «È magnifico, una meraviglia indescrivibile». Sono queste alcune delle reazioni scaturite su Facebook dopo la pubblicazione di un video del Lago di Uri (il braccio meridionale del Lago dei Quattro Cantoni) da parte della fotografa svizzera Sylvia Michel. Secondo le statistiche del social network, il filmato - da metà giugno - è stato visualizzato 5 milioni di volte, generando oltre 217mila reazioni.

Un risultato soddisfacente per la fotografa di Winterthur: «Credevo che Facebook fosse morto, ma sembra che invece non sia così». Sono infatti numerosi i video da lei realizzati che sono divenuti virali. Meriti che però Michel condivide equamente con la natura della Svizzera: «Viviamo in un Paese bellissimo. Che in un piccolo spazio racchiude un sacco di sfaccettature. Per molte persone, che vivono altrove, questo è quasi un paradiso sulla terra».

I suoi video nascono in genere spontaneamente. E così è stato anche per quello del Lago di Uri, come spiega lei stessa. «Ho fatto una sosta in uno dei miei luoghi preferiti e ho visto che il lago aveva un colore particolare. E così ho voluto condividerlo con i miei follower».