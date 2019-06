Ordigno inesploso rinvenuto a Zurigo-Kloten

ZURIGO - Dei lavori attualmente in corso all'aeroporto di Zurigo-Kloten hanno portato alla luce un ordigno inesploso.

La scoperta è stata compiuta nella notte tra domenica e lunedì, da alcuni lavoratori che stavano scavando nei pressi della pista numero 28, come confermato dalla portavoce dello scalo zurighese Sonja Zöchlin a 20 Minuten. Ma non sarebbe la prima volta: l'aeroporto si trova infatti si trova là dove una volta sorgeva una vecchia base militare.

Come misura precauzionale, la pista in questione è rimasta chiusa fino alle 7.25 di questa mattina per permettere l'evacuazione dell'ordigno. Il traffico aereo - come confidato da Zöchlin al Blick - non ha subito grosse perturbazioni.