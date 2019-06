Buoni voti per le aree di balneazione svizzere

BERNA - Come negli anni precedenti, nel 2018 la qualità delle acque è risultata eccellente nei laghi e nei fiumi svizzeri. Secondo uno studio europeo, solo i siti di Dorigny (vicino a Losanna) e Pointe de la Bise (GE) hanno ricevuto valutazioni «insufficienti».

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha analizzato in totale 192 aree di balneazione in Svizzera nel 2018. In 144 luoghi è stata raggiunta la valutazione "eccellente" e in dodici "buona" o "sufficiente". In una trentina di casi il voto non è invece stato assegnato a causa di dati insufficienti.

In generale la situazione delle acque in Svizzera è nettamente migliorata negli ultimi decenni ed è possibile fare il bagno praticamente ovunque senza rischi per la salute. Solo le forti piogge possono rendere la balneazione pericolosa.

A livello europeo, alcune spiagge di Italia e Spagna hanno invece visto peggiorare la qualità delle acque. Nel Bel Paese il numero di siti con valutazione "insufficiente" sono passati da 79 a 89, in Spagna da 38 a 50. In Francia c'è stato invece un notevole miglioramento, con i siti "bocciati" passati da 80 a 54.